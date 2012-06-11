Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
Рашкови сами бутат незаконните си огради, опасли лятната резиденция на затворника Киро в близост до село Катуница. Именно във въпросния имот, който е общинска собственост, „царят“ имаше частна зоо градина и живееше сред дивеч като колумбийски бос, без да има право на подобен лукс. Багерите влязоха днес сутринта в хасиендата в гората и до ранния следобед изтърбушиха близо 500 метра масивен дувар, който позволявал на Рашкови да живеят като царе далеч от любопитните погледи. Служителите на фирмата изпълнител, ангажирана от сина на Киро- Ангел, бяха пестеливи в коментарите. Казаха ни- бутаме. Само се чудим защо държавата не прибере имотите и ги дари на бездомни хора, вместо през тях да минава багерът, умуваха шофьорите на камиони, които изнасяха останките от оградата. За няколко часа те направиха десетки курсове, а след багера теренът изглеждаше като лунен пейзаж в леса. Гротесктно изглеждаше бившото „царско“ езерце, в което навремето плаваше всякакъв пернат дивеч. Самата вила е опожарена и изтърбушена. Тя засега остава, тъй като Рашкови са получили заповеди за доброволно събаряне само на оградите в двуседмичен срок.
До края на седмицата трябва да бъдат срутени и дуварите на палатите им в самата Катуница. На този етап не се говори за бутане на самите къщи, тъй като все още вървят дела.
Изгорялото имение вътре
Имотът заприлича на лунен пейзаж в гората
Бившото езерце на ‘царя’
Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
858 коментари
п»їRecently, I stumbled upon a helpful guide about ordering meds from India. It covers how to save money for generic meds. For those interested in reliable shipping to USA, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacies safe. Cheers.
If you want to save money on prescriptions, I suggest visiting this page. The site explains trusted Mexican pharmacies. Best prices at this link: п»їUpstate Medical.
п»їActually, I came across a useful guide about cheap Indian generics. It explains the manufacturing standards when buying antibiotics. If anyone wants factory prices, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# online shopping pharmacy india. Good info.
If you want to save big on pills, I recommend checking this page. It reveals trusted Mexican pharmacies. Discounted options available here: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexico pharmacy.
п»їRecently, I came across a great page regarding cheap Indian generics. It covers the manufacturing standards for generic meds. For those interested in Trusted Indian sources, check this out: п»їkisawyer.us.com. Good info.
п»їLately, I came across an informative article regarding cheap Indian generics. It covers how to save money when buying antibiotics. In case you need Trusted Indian sources, read this: п»їkisawyer.us.com. Might be useful.
Has anybody tried ordering meds from Mexico. I ran into a verified blog that lists safe places: п»їmedication in mexico. Any thoughts?.
п»їJust now, I discovered an informative resource about Indian Pharmacy exports. The site discusses how to save money for ED medication. In case you need cheaper alternatives, check this out: п»їvisit. Good info.