В Европейския парламент ще се проведе дебат (без гласуване на резолюция) в сряда, 22 октомври, от 14:30 ч. българско време, на тема: „България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона“. Дебатът е по искане на политическа група „Обнови Европа“ (Renew Europe) и се очаква да продължи между 60 и 90 минути.

За първи път на най-високо ниво в Европа ще бъде обсъдена темата за превземането на българската съдебна система и партия ГЕРБ от санкционирания за корупция по закона „Магнитски“ Делян Пеевски.

Водещи европейски политически лидери, включително Валери Айе – председател на групата „Обнови Европа“ в ЕП, Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), и Софи Вилмес – бивш министър-председател на Белгия, ще настояват Европа да погледне сериозно на случващото се в България. Европейските лидери, които инициират дебата настояват за:

Освобождаване на кмета на Варна Коцев и представители на опозицията

Възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото

Защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба

Дебатът в ЕП може да бъде гледан на живо с български превод на Фейсбук страницата на Продължаваме Промяната, както и на каналите на EBS и на ЕП на този линк: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251022 , от където може да се споделя директно на вашите канали.