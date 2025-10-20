Пловдивски клуб завоюва шест медала от Световното по таекуон-до
Шест медала завоюва пловдивският таекуон-до клуб АСТК „Тракия“ на Световното първенство по Таекуон-До ITF в Йезоло, Италия.
Отличията завоюваха:
Лилия Митрева – 3-то място Спаринг жени до 62 кг.
Тодор Ангелов – 2-ро място Спаринг ветерани до 78 кг.
Петър Грошев – 1-во място Отборно Специална техника юноши младша възраст;
Росица Благоева – 1-во място Отборно спаринг девойки старша възраст;
Ивайла Стаменова 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;
Белослава Димитрова – 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;
Шампионатът на планетата се проведе от 6 до 12 октомври 2025 г., събирайки 73 страни и над 1400 участници. Българският национален отбор е спечелил общо 23 медала: 7 златни, 7 сребърни и 9 бронзови. България зае 8-мо място в света в генералното класиране, а при мъжете и жените се наредихме 4-ти .
„Благодарим на треньорите, семействата и всички, които подкрепят нашите бойци. Всеки медал е и техен успех. Гордеем се със състезателите ни и знаем, че това е само началото на още по-големи победи!“, споделиха от клуба.