Пловдивски клуб завоюва шест медала от Световното по таекуон-до

Шест медала завоюва пловдивският таекуон-до клуб АСТК „Тракия“ на Световното първенство по Таекуон-До ITF в Йезоло, Италия.

Отличията завоюваха:

Лилия Митрева – 3-то място Спаринг жени до 62 кг.

Тодор Ангелов – 2-ро място Спаринг ветерани до 78 кг.

Петър Грошев – 1-во място Отборно Специална техника юноши младша възраст;

Росица Благоева – 1-во място Отборно спаринг девойки старша възраст;

Ивайла Стаменова 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;

Белослава Димитрова – 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;

Шампионатът на планетата се проведе от 6 до 12 октомври 2025 г., събирайки 73 страни и над 1400 участници. Българският национален отбор е спечелил общо 23 медала: 7 златни, 7 сребърни и 9 бронзови. България зае 8-мо място в света в генералното класиране, а при мъжете и жените се наредихме 4-ти .