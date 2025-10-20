Четирима попаднаха в ареста за кражби и вандализъм

Около 2.40 ч. днес автопатрул на Второ РУ бил насочен към сигнал от тел. 112, че на бул. „Васил Априлов“ в Пловдив мъж разбива вендинг апарат за топли напитки. При предприетите незабавни заградителни действия в близост до местопроизшествието униформените заловили 47-годишния извършител, който носел в себе си метален лост. Според първоначалния оглед материалните щети по машината са за около 2000 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

В резултат на бърза намеса полицаи от Шесто РУ заловиха извършители на грабеж. Към 17 ч. в петък, при патрулиране в квартал „Столипиново“, униформените взели мерки за прекратяване на физическа саморазправа между трима мъже. При изясняване на ситуацията се оказало, че единият от тях станал жертва на посегателство от страна на другите двама, които насила му отнели 165 лева. Нападателите са били задържани за едно денонощие. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в прокуратурата.

Двама джебчии са разкрити и задържани след усилена работа на криминалисти от Второ РУ. Разследването започнало в края на септември, когато посетител в пловдивски мол се оплакал, че с ловкост му било задигнато портмоне с пари и банкова карта, от която впоследствие са направени неправомерни тегления. В хода на проведените активни оперативни и издирвателни действия служителите влезли по следите на 45-годишен криминално проявен и осъждан жител на хасковска област и негов 23-годишен помощник. При задържането им миналата седмица двамата направили самопризнания. Документирането на досъдебното производство продължава под наблюдение на прокуратурата.