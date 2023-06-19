Павел Начев: Да станем първи по Българщина!
Павел Начев с коментар във фейсбук в контекста на реакциите с 111-метровия пилон „Рожен“
Пловдивчани сме известни с местния шовинизъм, но е време да предприемем действия, за да вземем първенството и по Българщина.
Всепризнато е, че любовта към родината е най-видима не с ежедневните ни усилия да я направим едно по-добро място, а чрез грандиозни символи. До скоро беше достатъчна просто големината, но вече имаме и нов аршин – обичаш нещо толкова, колкото си готов да жертваш за него. А каква по-голяма жертва за страна, чийто химн започва буквално с планина, от самата й природата.
Вярно, на родопчани им е лесно – имат сакрални за българската история и дух роженски поляни, където висшия патриотизъм изразява себе си чрез пренасяне на свидна жертва – посредством поругаване и бетониране.
Но пък ние в Пловдив си имаме култовите тепета…
Любовта към големия брат вече е заела част от втория по големина хълм, но най-високия – Младежкия – все още си седи така – без особено значими структури на върха, което го прави подходящия кандидат за първата стъпка от нашия план…
Първа стъпка – правим един 50 метров (5 пъти по-голям от Альоша) бетонен постамент върху природната ни забележителност и на него слагаме 222 метров кол, на който и диктатора на Туркменистан да завиди, като така си осигуряваме визуална доминация над Източна Румелия.
Втора стъпка – понеже Рожен е високо, дори и с тепе+постамент+кол няма да достигнем същата надморска височина, е нужно да бъдем изобретателни.
Във „Времеубежище“ Господинов описва как 300 дрона носят едно българско знаме из небето, но такова решение би било половинчато, защото не показва достатъчни нива на себеотрицателност и саможертва.
За да е ясно, че пловдивчани сме истински патриоти би трябвало да жертваме не само природни забележителности, но и значителен обществен ресурс.
В следващия кметски мандат замразяваме всякакви градски ремонти и активности и парите се пренасочват към закупуването на една ескадрила от хеликоптери, които да подсигурят, че денонощно, високо в небето над Пловдив, ще кръжи огромен флаг.
Трябва да стане ясно, че сме поставили на олтара на родината най-свидния агнец, като за целта направо ще вземем вече поръчаните машини за медицинската спешна въздушна помощ.
Трета стъпка – разбира се, специалните поводи трябва да се отбелязват подобаващо. За това е наложително след като дойдат новите F16 за армията, Пловдив да придобие старите Мигове, които, поддържани с остатъците от общинския бюджет, да отбелязват националните празници прелитайки още по-високо над града, рисувайки флага в небесните висини, така че цяла България да го види и да се гордее.
You may say I’m a dreamer
but I’m not the only one…
349 коментари
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n ch? n?p rut nhanh d? choi N? Hu thi xem th? con hang nay. T?c d? ban th?: Link vao Dola789. Chi?n th?ng nhe.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để gỡ gạc Nổ Hũ thì vào ngay trang này nhé. Nạp rút 1-1: Link không bị chặn. Húp lộc đầy nhà.
Chào cả nhà, người anh em nào cần nhà cái uy tín để gỡ gạc Casino thì tham khảo địa chỉ này. Không lo lừa đảo: Link vào Dola789. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Đá Gà thì tham khảo địa chỉ này. Không lo lừa đảo: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chào cả nhà, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để chơi Nổ Hũ thì xem thử địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: https://homemaker.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Casino đừng bỏ qua chỗ này. Không lo lừa đảo: Tải app BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để giải trí Tài Xỉu thì vào ngay chỗ này. Uy tín luôn: nhà cái dola789. Chiến thắng nhé.
Chào cả nhà, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để chơi Nổ Hũ thì xem thử chỗ này. Không lo lừa đảo: BJ88. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, bác nào muốn tìm cổng game không bị chặn để giải trí Nổ Hũ đừng bỏ qua con hàng này. Không lo lừa đảo: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chiến thắng nhé.