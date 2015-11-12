Български изобретател направи дарение на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Инж. Кирил Малеев дари днес, 12 ноември, комплект екартьори на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Инструментите са негово собствено производство и са единствените по рода си, произведени в България.

„Работата ми е изключително трудна и опасна, но удовлетворението, което носи крайният резултат, не може да се сравни с нищо друго“, каза инж. Малеев. Той се занимава с иновации още отдавна, а медицинските изделия са смисъл на живота му от 1989 година, когато след катастрофа попада във варненска болница. Именно тогава се проявява интересът му към инструментите, използвани от лекарите. Първоначално изработва ортопедични, а след това – неврохирургични и хирургични.

От 2008 година досега той е направил десетки подобни дарения на лечебни заведения в цялата страна. Изработил е над 10 различни модела екартьори, но комплектът, дарен днес, е най-усъвършенстваното му и пълно дарение за хирургична клиника до момента.

„В България подобни медицински изделия не се произвеждат, а цената им при внос от чужбина достига десетки хиляди левове“, обясни проф. д-р Пенка Стефанова, началник на Клиниката по детска хирургия в Университетската болница. „Тези инструменти улесняват работата ни изключително много и са безценен дар за нас“, допълни проф. Стефанова.