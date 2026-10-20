Представят първата книга от поредицата „Българска природа“ в Пловдив

Официалната премиера на книгата „Дъбови гори“ – първото издание от новата научнопопулярна поредица „Българска природа“, ще се състои на 29 октомври от 18:00 ч. в Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Събитието е с вход свободен и е отворено за всички любители на природата, семейства с деца, ученици и съмишленици.

Книгата „Дъбови гори“ е предназначена за читатели от всички възрасти, които искат да опознаят отблизо дивия свят на България и да открият богатството на едни от най-значимите и вековни горски екосистеми у нас. По достъпен, увлекателен и красиво илюстрован начин изданието дава отговори на ключови въпроси:

Кои видове дъб се срещат по българските земи и как да ги разпознаваме?

Кои растения, животни и гъби обитават тези гори и как си съжителстват?

Какви са сложните взаимовръзки в горската екосистема и защо нейното съхранение е от жизненоважно значение както за биоразнообразието, така и за хората?

Автор на текста е Александър Скалд, познат на читателите с книгите си „Вой“ и „Северозападни разкази“. В „Дъбови гори“ той съчетава строго научното познание с увлекателния разказ. Текстът оживява благодарение на вълшебните и детайлни художествени илюстрации на Росица Гърджелийска, които превръщат книгата не просто в ценно въведение в природните науки, а и в истинско визуално изкуство.

Книгата е подходяща както за самостоятелно четене, така и за семейни библиотеки, образователни инициативи и часове по биология и екология. Тя поставя началото на поредица, чиято цел е да изгради по-дълбока връзка между съвременния човек и българското природно наследство.

По време на премиерата в Залата за събития на музея посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с екипа зад проекта, да научат повече за процеса на създаване на книгата, да си закупят екземпляр с автограф и да разгледат част от оригиналните илюстрации.

Повече за книгата, инициативата и поредицата „Българска природа“ можете да научите на официалния сайт на сдружение „Перперица“:

https://perperitsa.com/store/p/oak-forests