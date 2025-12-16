Двама утвърдени съвременни художници – Иван Узунов и Иван Стойчев – откриват съвместна изложба живопис на 17 декември 2025 г. от 18:30 ч. в Галерия „ДПХ“ на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153 в Пловдив.

Експозицията представя творби с ясно изразено съвременно звучене и абстрактно-експресивен характер. Макар двамата автори да работят с различен пластичен език, изложбата разкрива силна визуална хармония и вътрешна симбиоза между произведенията. Картините се допълват и изграждат цялостно, емоционално въздействащо пространство, в което цветът, материята и жестът доминират над формата.

Иван Узунов и Иван Стойчев са представители на едно и също поколение художници, свързани с Пловдив и формирани в среда на строга академична подготовка. И двамата са възпитаници на Националната художествена гимназия в града и преминават през класическата школа, изискваща безупречно владеене на натурната форма. Наред с това те развиват интерес към модерното изкуство и абстрактния експресионизъм, повлиян от европейските и американските художествени традиции.

Житейските и творческите им пътища преминават и извън България. Иван Узунов живее и работи дълги години в САЩ, а понастоящем – в Германия, докато Иван Стойчев има творчески престои в Германия, Франция и САЩ. Натрупаният международен опит намира отражение в живописта им чрез свободата на изразяване, усещането за дематериализация на формата и стремежа към дълбоко личен, субективен художествен език.

За авторите

Иван Узунов е завършил Националната художествена гимназия в Пловдив, Великотърновския университет със специалност „Графика“, както и обучение по режисура в Сан Франциско. Има самостоятелни изложби в Пловдив, София и Чикаго и участия в групови експозиции в България, САЩ и Европа. Носител е на отличия от Биеналето на съвременното изкуство в Пловдив, номинация на „Алианс Франсез“ и първа награда от Ore Project Z в Сан Франциско.

Иван Стойчев е възпитаник на НХГ – Пловдив и Националната художествена академия в София, специалност „Живопис“, с престой в „Сите дез ар“ в Париж. Има множество самостоятелни изложби в Европа и САЩ, както и участия в престижни международни форуми. Носител е на редица награди, сред които отличия от изложби в София, Плевен и Съединените щати.

Изложбата е отворена за всички почитатели на съвременната живопис и предлага среща с два утвърдени артистични гласа, обединени от силата на абстрактния експресивен език.