Театър „София“ гостува в Пловдив с „Госпожа Министершата“

Театър „София“ гостува в Пловдив с комедията „Госпожа Министершата“ от Бранислав Нушич. Представлението ще се играе на 14 октомври, от 19.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“. Режисьор е Недялко Делчев.

Участват актьорите: Лилия Маравиля, Дария Симеонова/ Лора Мутишева, Мартин Димитров, Милена Живкова, Невена Калудова, Николай Върбанов, Николай Димитров, Петя Силянова, Росен Белов, Румен Троев, Симона Халачева, Юлиян Малинов, Юлиян Рачков, Ириней Константинов (видео).

„Госпожа Министершата” е написана от Бранислав Нушич през 1931. В средата на Голямата Депресия. Среда, която Балканите по ред исторически, културни и геополитически причини, като че ли никога няма да напуснат. Все е криза, все няма, все сме прецакани и зли. Поне не сме грозни. И почти не сме мръсни. Или така си мислим. И все мечтаем, ако даде Господ, ние да водим бащина дружина, да оправим държавата. И то за „нула време”. Това, което други народи, при други обстоятелства, са постигали за век, ние го вършим за „петилетка”. И я свършваме като кучето на нивата. Джаста-праста. През куп за грош. Нашата героиня, Министершата, като в сън се събужда един ден с незакърпените си гащи и докато се чуди как да свърже двата края, иронията на случайността я изплюва в министерските селения. И се започва все същата приказка за стълбата“, разказва за спектакъла режисьорът Недялко Делчев.

Преводът на пиесата е на Катя Йорданова, сценографията е дело на Петър Митев, музика – Калоян Димитров, видео – Димитър Сарджев, анимация – Димитър Димитров, оператор -Веселин Христов.

Билети се продават на каса „МаскАрт“ в Дома на културата „Борис Христов“.