Часове след поредния протест в страната „Продължаваме Промяната“ обяви кампания за набиране на доброволци, които да участват в наблюдението на изборния процес и да сигнализират за нарушения в изборния ден.

Няколко хиляди се събраха на поредния пловдивски протест

„След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички“, заявяват от ПП.

Този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота. Затова „Продължаваме Промяната“ започва кампания за набиране на доброволци за гаранти за провеждането на честни избори под мотото „Ще стане по този начин“.

Всеки пълнолетен гражданин може да попълни формуляр, с който да кандидатства за една от четири доброволчески роли в деня на вота:

Пазител на вота (упълномощен представител на коалиция). При тази роля записалите се ще присъстват в изборните секции през целия изборен ден и при броенето след края му, ще следят за нарушения, ще получават копия от протоколите и ще могат да подават сигнали и жалби.

Видеонаблюдение при броенето. Включва наблюдение на излъчваното на живо видео в края на изборния ден и проследяване на процеса по преброяване и съставяне на протоколите, подаване на сигнали.

Видео репортер в изборния ден. Тази роля предвижда заснемане на нередности около изборните секции – купуване на гласове, струпване на хора, нетипично поведение и нарушения.

Дрон оператор в изборния ден. Тази функция предвижда заснемане с дрон на пространствата около секциите, следи се за организирано извозване на избиратели, струпвания и други нарушения на Изборния кодекс.

„Продължаваме Промяната“ призовава всички български граждани, които искат да има честни избори, без купуване на гласове и подмяна на вота в избирателните секции, да се включат в кампанията и да станат пазители на вота в деня на изборите.

Всеки може да се запише на адрес: https://community.promeni.bg/nehranipraseto