Няколко хиляди се събраха на поредния пловдивски протест

До около 3-4000 души набъбна протестът днес в Пловдив срещу поведението на правителството в оставка и партиите в парламента, които го подкрепят и опитаха отново да вкарат отхвърления преди седмици Бюджет 2026. Бавно се събираха хората на площад „Съединение“ около 18-18:30 часа, но по-късно бройката хора се увеличи сериозно.

След опитите за провокации в началото от антиевропейски настроени протестиращи с руски знамена, техните гласове изцяло бяха заглушени, когато множеството изпълни площада. След речи от различни протестиращи на сцената групата тръгна на мирно шествие по бул. „6-и септември“ и улица „Райко Даскалов“ – Малката Главна. Шествието завърши на площад Джумаята, като протестиращите пееха химна и вееха множество български и европейски знамена и лозунги в подкрепа на проевропейското развитие на България, както и против Делян Пеевски и Бойко Борисов.