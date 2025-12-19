Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем и задържа собственика на Селена Николай Йорданов за извършена кражба на пари в големи размери – 3 276 269 лева от болницата.

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем Николай Йорданов, на 52 г., за това, че на 08.12.2025 г., в гр. Пловдив, от болнично заведение, чрез използване на техническо средство – ключ, е отнел чужди движими вещи – пари – 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева, и 940 000 евро с левова равностойност 1 916 713 лева, всичко на обща стойност 3 276 269 лева, от владението на Ангел Ставрев, без негово разрешение, с намерение противозаконно да ги присвои. Кражбата е в големи размери. Престъплението е квалифицирано по чл. 195 ал.2 вр. ал. 1 т.4 пр.2 вр. чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс. По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи и др.

Обвиняемият Николай Йорданов е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.