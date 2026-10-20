14-годишният публикувал в Инстаграм снимки на наръганата си майка и видео с виковете й

14-годишното момче Т.К., обвинено в жестокото убийство на майка си в апартамент в Кършияка, остава в ареста, реши троен състав на Апелативния съд в закрито съдебно заседание. Според магистратите е налице обосновано предположение за съпричастност на младежа към престъплението, за което предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода. От мотивите на съда стана ясно, че по жизненоважни зони от тялото на жертвата са били преброени цели 18 прободни рани.

В рамките на разследването са предоставени флаш памет с кореспонденция на обвиняемия, характеристични данни от директорите на училищата, в които е учил обвиняемият. Съдът счита, че случаят е специфичен и от събраните до момента данни може да се направи извод, че при една по-лека мярка за неотклонение на Т. К. има опасност да извърши престъпление и да се укрие. Съдът прецени, че убийството е извършено по изключително драстичен начин. Обвиняемият е споделил пред приятел, че е в депресия.

Според Апелативния съд извършеното от Т. К. е с особено висока обществена опасност както за дееца, така и за деянието. В апартамента са открити две ловни оръжия, а в една от спалните – тениска с надпис на чужд език, означаващ омраза. На местопроизшествието е открит и сгъваем нож с 18-сантиметрово острие, с черепи и кости по дръжката. На стената са видели пентаграм, нарисуван с „червеникава течност“, а в спалнята са намерили тениска със специална символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

Обвиняемият е публикувал в Инстаграм снимки на жертвата и запис с виковете на майката за помощ. Неговите съученици, които също са непълнолетни, са възприели ставащото, а те са в крехка възраст. Съдът подчерта, че е от изключителна важност да бъде изготвена комплексна психолого-психиатрична експертиза, която да обясни в какво психологично състояние е извършил деянието обвиняемият. Поради изброеното съдът намира, че единствената адекватна мярка за неотклонение в момента е „задържане под стража“.