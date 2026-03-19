Парламентът прие закона за обществения транспорт

16:01ч, четвъртък, 19 март, 2026
вот НС копче з гласуване депутати закони

Депутатите окончателно гласуваха новия Закон за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Ключова промяна е създаването на национална система за единен превозен документ – т.нар. „единен билет“, който ще важи за различни видове транспорт. Предвижда се и въвеждане на координирана национална транспортна схема с обвързани разписания и по-лесни връзки между влакове, автобуси и други превози.

Законът поставя изисквания за по-добро качество на услугите – точност, достъпност, чистота и удовлетвореност на пътниците, като ще се прилага и система за оценка „бонус-малус“ за превозвачите.

В текстовете е заложено и изграждане на зарядни станции за електромобили във всички по-големи общини, както и минимални стандарти за транспортна свързаност.

Повечето разпоредби ще влязат в сила до две седмици след обнародването в „Държавен вестник“.

