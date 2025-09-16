Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив

В Пловдив стартира ремонт на ул. „Славянска“ в район „Източен“, като дейностите обхващат участъка от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Източен“. Предвидени са подмяна на водопровод и канализация, изграждане на шахти, тротоари и улично осветление, поставяне на нови пожарни хидранти и нова асфалтова настилка. Проектът включва и озеленяване с поливна система и засаждане на дървета.

Рехабилитацията на ул. „Генерал Колев“ обхваща участъка от бул. „Пещерско шосе“ до ул. „Димитър Страшимиров“. По време на ремонта, съвместно с „ВиК – Пловдив“, ще се извърши подмяна на водопровода и канализацията. Проектът включва премахване на старата паважна настилка и полагане на нова асфалтобетонова, изграждане на тротоари, обособяване на паркоместа и монтаж на ново улично осветление.

И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините. И на двете улици е въведена временна организация на движение.

Снимка: Община Пловдив – Municipality of Plovdiv