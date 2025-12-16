Възстановяват движението по „Брезовско шосе“

От днес – 16 декември 2025 г. (вторник), се възстановява движението по ул. „Брезовско шосе“ в Пловдив след приключване на дейностите по преасфалтиране. Това съобщиха от Община Пловдив.

С отварянето на участъка се възобновява и маршрутът на автобусни линии № 9 и № 15, които отново ще обслужват спирките до ИЗК „Марица“.

Припомняме, че на 11 декември от общината обявиха, че до дни ще бъде асфалтирано кръстовището на „Брезовско шосе“, като част от финалния етап на ремонтните дейности в зоната.

(виж: „До дни асфалтират кръстовището на „Брезовско шосе“)

Ремонтът на пътната артерия е част от по-мащабния проект за реконструкция на бул. „Рогошко шосе“, който след дълго прекъсване заради археологически проучвания бе рестартиран в последния ден на юли тази година.

Ремонтът на „Брезовско шосе“: три месеца мълчание, липса на маршрут и нови разходи

Проектът приключва близо три години след първоначално обявения срок, като през този период районът бе сред най-затруднените за движение в града.

Затвореният участък на Брезовско шосе тормози и пешеходците