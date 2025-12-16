Времето в Пловдив на 16 декември 2025 г.

Във вторник, 16 декември, времето в Пловдив и региона ще бъде предимно слънчево и сравнително спокойно за сезона.

В сутрешните часове температурите ще бъдат около нулата, като на места в равнинната част на областта са възможни слана и слаби мъгли. Минималните температури ще се движат между 0 и 1 градуса.

През деня облачността ще бъде незначителна, а максималните температури ще достигнат 8–9 градуса. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, който няма да създава допълнителен дискомфорт.

Вечерта температурите отново ще започнат да се понижават, като към късните часове ще бъдат около 4 градуса.

Не се очакват валежи. Времето ще остане типично зимно, с добри условия за придвижване, но шофьорите трябва да бъдат внимателни в ранните сутрешни часове заради възможното заледяване.

Снимка: Зизи Димитрова