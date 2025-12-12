Ученици се учиха как да спасят човешки живот

Частна гимназия „Едмънд Бърк“ в Пловдив, със съдействието на „Етърналайз Медикал“, проведе курс по първа помощ за учeници и учители. На събитието присъстваха и взеха активно участие повече от 30 младежи, трима учители и директора на училището Петър Смиленов. Всички заедно направиха заедно първата крачка към знания, които спасяват живот.

„Видяхме, как страхът в очите им се превърна в увереност и готовност да помагат. Знанието ражда увереност, незнанието поражда страх, а страхът ти отнема възможността да спасиш човек…“, коментираха организаторите.

Времето в такива критични моменти се измерва в секунди, а те са шанс за живот и зависят. От гимназия „Едмънд Бърк“ се надяват всички училища да преминат през такъв тип курсове. „Защото първата помощ не е просто обучение, то е необходимост за всички, то е разликата между безпомощност и един спасен живот“, казаха от частното школо.