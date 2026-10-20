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Катастрофа взе поредна жертва на Околовръстното на Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:20ч, вторник, 20 октомври, 2026
0 156 Преди по-малко от минута

Мъж е загинал при тежък пътен инцидент днес на околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Сигналът е получен на тел. 112 към 10 ч. тази сутрин.

По предварителна информация при изпреварване фирмен микробус се сблъскал челно с товарен автомобил. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната.

Местопроизшествието е запазено, създава се организация се оглед и разследване на обстоятелствата около катастрофата. Полицейски служители пренасочват трафика по обходни маршрути.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:20ч, вторник, 20 октомври, 2026
0 156 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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