Парламентът открива сезона с горещи дебати и два протеста

След едномесечна ваканция депутатите се връщат на работа, като в първия ден на новия политически сезон ще обсъдят мерки срещу безводието в страната. Заседанието започна с химните на България и Европейския съюз, а ръководителите на парламентарните групи представят приоритетите си за сесията.

Първа точка в дневния ред е предложението за национален референдум с въпрос дали българският лев да остане единствена валута до 2043 г. То е внесено от „Величие“ и подкрепено от „Възраждане“ и МЕЧ. Сред останалите теми са спешни мерки за преодоляване на водната криза и създаване на временна комисия за разследване на причините за безводието.

Депутатите ще гласуват и на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, предложени от БСП, които предвиждат по-ниски лихви и облекчения при раждане на дете.

Междувременно от ДСБ настояват премиерът Росен Желязков да бъде изслушан по въпроси, свързани със системата за национална сигурност и евентуална „хибридна руска атака“ срещу самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на визитата ѝ в България.

Днешният ден е белязан и от два протеста – сутрешен пред парламента под надслов „Легитимното Народно събрание срещу нелигитимно избран парламент“ и вечерен пред Съдебната палата, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ и подкрепен от ПП-ДБ.