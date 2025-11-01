Днес е последната за годината задушница

Архангеловата Задушница, наричана още като Рангелова Задушница, е последната и най-светла от трите големи задушници в православния календар. Тя се провежда винаги в първата събота преди Архангеловден. Денят носи послания за опрощение, вечен живот и възраждане на душата. Задушниците са специални дни, посветени на молитва и помен за починалите.

Традиции и ритуали

На този ден се посещават гробовете на починалите близки, почистват се, украсят със свежи цветя, преливат се с вино, палят се свещи и се прекадяват с тамян. Раздава се храна за упокой.

Не се пере, шие или извършва домакинска работа, за да не се смущават душите на покойните.

Най-важното ястие на Архангелова задушница е житото, което се вари със захар и орехи.

От 1924 г. Архангеловата Задушница е и ден за почит към българските воини, загинали за Родината. Тази традиция, прекъсната след войната, е възстановена през 90-те години и до днес е част от националната памет.