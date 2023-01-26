Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.
Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.
Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.
Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.
Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.
57 коментари
