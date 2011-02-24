Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 621 коментари
Hi guys, anyone searching for a trusted online pharmacy to order medicines securely. I found this pharmacy: clarinex. Stocking generic tablets with fast shipping. Best regards.
Hey everyone, if anyone needs side effects info regarding prescription drugs, take a look at this medical reference. It covers usage and risks in detail. See details: https://magmaxhealth.com/Toradol. Hope it helps.
Greetings, if you are looking for a great source for meds to purchase prescription drugs securely. Take a look at this pharmacy: buspar. They offer generic tablets and huge discounts. Best regards.
Hello, for those searching for a medical guide regarding common medicines, check out this useful resource. It covers how to take meds very well. Link: https://magmaxhealth.com/Celebrex. Good info.
Hi, if you are looking for detailed information regarding common medicines, take a look at this health wiki. It covers how to take meds very well. Reference: https://magmaxhealth.com/Olanzapine. Thanks.
Hey everyone, if you are looking for a medical guide about common medicines, take a look at this health wiki. It covers safety protocols very well. See details: https://magmaxhealth.com/Meclizine. Hope it helps.
Hello, I recently found side effects info about prescription drugs, I found this medical reference. You can read about safety protocols in detail. Reference: https://magmaxhealth.com. Very informative.
Hey everyone, I wanted to share a great source for meds to purchase pills hassle-free. Take a look at this pharmacy: methotrexate. Stocking a wide range of meds at the best prices. Good luck.
Hi, if you are looking for an affordable source for meds to order medicines hassle-free. I recommend this site: clomid. Selling a wide range of meds at the best prices. Thanks.
Hi, I wanted to share a great source for meds to buy prescription drugs securely. Check out MagMaxHealth: MagMaxHealth. Selling a wide range of meds at the best prices. Hope this helps.