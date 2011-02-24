Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 319 коментари
Hello everyone, Lately discovered a great Mexican pharmacy for cheap meds. If you want to save money and need cheap antibiotics, Pharm Mex is worth checking out. They ship to USA plus very reliable. Check it out: read more. Thank you.
Greetings, Lately found an awesome online source to buy medication. If you are tired of high prices and need cheap antibiotics, this store is the best option. Great prices plus very reliable. Link is here: cheap antibiotics mexico. Appreciate it.
Hey there, Lately came across an awesome Mexican pharmacy for affordable pills. For those seeking and need affordable prescriptions, Pharm Mex is highly recommended. No prescription needed plus it is safe. Check it out: click here. Cheers.
Hey everyone, I wanted to share a reliable website where you can buy medications hassle-free. If you need no prescription drugs, this site is highly recommended. Fast delivery and it is very affordable. Link here: Online Pharm Store. Stay healthy.
Hello everyone, I just ran into a trusted Mexican pharmacy for affordable pills. If you want to save money and want cheap antibiotics, this store is worth checking out. No prescription needed plus very reliable. Check it out: https://pharm.mex.com/#. All the best.
Hello everyone, Just now found a great resource to save on Rx. If you are tired of high prices and need meds from Mexico, this site is worth checking out. Great prices plus it is safe. Check it out: buy meds from mexico. Stay healthy.
Hi guys, I recently found a trusted website for cheap meds. If you want to save money and want cheap antibiotics, Pharm Mex is the best option. Fast shipping plus it is safe. Check it out: click here. Good luck with everything.
Hello everyone, Lately ran into a great resource to buy medication. If you are tired of high prices and want affordable prescriptions, Pharm Mex is worth checking out. Great prices and very reliable. Link is here: click here. Best regards.
Hi guys, Just now ran into a great Mexican pharmacy to save on Rx. If you want to save money and want cheap antibiotics, this store is a game changer. They ship to USA and very reliable. Visit here: Pharm Mex. Good luck!