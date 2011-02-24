Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 306 коментари
Hey guys, I just found an amazing Indian pharmacy to buy generics. If you need cheap antibiotics without prescription, IndiaPharm is very reliable. You get lowest prices guaranteed. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Hope it helps.
Hi all, Lately stumbled upon a great Indian pharmacy to buy generics. If you want to buy medicines from India cheaply, this site is the best place. They offer wholesale rates to USA. Visit here: indiapharm.in.net. Good luck.
Hello everyone, Just now ran into a great resource for affordable pills. For those seeking and need meds from Mexico, this site is highly recommended. Great prices and very reliable. Link is here: https://pharm.mex.com/#. Stay healthy.
Hello, I just found a great online drugstore to order medications cheaply. For those who need antibiotics, this site is the best choice. Fast delivery plus huge selection. Link here: read more. Be well.
Hey guys, I recently discovered a useful online drugstore for cheap meds. If you need cheap antibiotics cheaply, this site is very reliable. It has wholesale rates to USA. Take a look: IndiaPharm. Hope it helps.
Hello, Lately discovered an amazing source from India to buy generics. For those looking for medicines from India safely, this site is worth checking. It has lowest prices worldwide. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Good luck.