„Пещерска Мускатова”със Златен медал в USA

Ракията на България получи международно признание на International Review of Spirits Award
Ракия „Пещерска Мускатова” бе отличена със Златен медал на най-голямата международна дегустация на спиртни напитки – International Review of Spirits Award, състояла се в Чикаго, САЩ. Освен, че получи максималните 90 точки (от общо 100) на експертното международно жури, „Пещерска Мускатова” бе отличена и с прозвището „Best buy”.
В рамките на събитието интернационално жури тества и оцени високоалкохолни продукти на водещи производители от цял свят. Сред тях, по критериите на експертите дегустатори, най-високо се оцени именно българската мускатова ракия на „Винпром Пещера”.
International Review of Spirits Award се организира всяка година в Чикаго и събира на едно място най-големите производители и вносители на алкохолни напитки в света. В многоуважаваната дегустация на Beverage Testing Institute (BTI) взимат участие продукти на водещи в бранша компании от цял свят. Алкохолните напитки се състезават в различни категории, като биват подложени на т.н. „сляпа дегустация” от водещите експерти на BTI.
Организаторите на събитието споделиха, че са впечатлени от качеството на българските ракии и честитиха на „Винпром Пещера” престижните награди.
205 коментари
http://pharmaclassement.com/# liste pharmacies en ligne fiables
https://tufarmaciatop.shop/# farmacias legales en Espana
precios bajos en medicamentos online farmacias legales en España precios bajos en medicamentos online
pharmacie en ligne médicaments génériques en ligne pas cher meilleures pharmacies en ligne françaises
ranking de farmacias online: farmacias legales en España – farmacia online