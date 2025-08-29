ТЕЛК решенията – вече изцяло по електронен път

Пациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните си решения от ТЕЛК изцяло онлайн, без да посещават институции или да чакат документите по пощата. Новата възможност стана факт благодарение на допълнителна функционалност, разработена от „Информационно обслужване“ към Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ).

Фалшиви ТЕЛК решения са ощетили държавата с 92 000 лева

Документите се изпращат автоматично чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като условието е пациентът да е регистриран в нея и да разполага с електронен подпис. До момента от услугата са се възползвали близо 2 600 души.

С нововъведението процесът по издаване и връчване на решенията се дигитализира напълно – от подаването на заявления и медицински документи до възможността за обжалване. От въвеждането на ИСКМЕ през 2020 г. до днес са подадени над 850 000 заявления, а издадените ТЕЛК решения са над 840 000.

През платформата и мобилното приложение еЗдраве, както и сайта my.his.bg, пациентите могат в реално време да следят целия процес – от направлението от личния лекар до крайното експертно решение.