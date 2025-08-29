Окръжният съд в Търговище наложи три месеца условна присъда на 19-годишната Д.А. от село Славяново за неправомерен достъп до чужд профил в социална мрежа. През юли 2023 г. тя проникнала без разрешение във Facebook профила на друг човек, променяйки името и паролата, с което блокирала достъпа на собственика до личните му данни.

Макар по онова време да е била непълнолетна, съдът установява, че Д.А. е съзнавала напълно действията си и ги е извършила умишлено.

Наказанието е „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено с едногодишен изпитателен срок, както и „обществено порицание“, което ще бъде оповестено чрез разлепване на съдебното споразумение в сградата на кметството в Славяново. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.