Фалшиви ТЕЛК решения са ощетили държавата с 92 000 лева

Двама мъже от Разградска област са уличени в източване на общо 92 000 лева от държавата чрез фалшиви ТЕЛК решения, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Разград. Разкритията са резултат от разследване на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

70-годишен мъж от село Езерче е получил неправомерно близо 53 000 лева за лична пенсия за инвалидност в периода от 2011 г. до днес. Оказва се, че той не е имал законово основание за тези средства.

Другият случай касае 53-годишен жител на село Дяково, който е ползвал неистинско ТЕЛК решение от 2007 година. По този начин той е присвоил 39 000 лева под формата на инвалидна пенсия.

И по двата случая са образувани досъдебни производства, като материалите ще бъдат предадени на Районната прокуратура в Разград.

Това не са изолирани случаи в региона. В началото на годината бяха установени още няколко лица с фалшиви ТЕЛК документи, ощетили държавния бюджет със значителни суми – включително 95 000 лева от мъж и жена в Цар Калоян и над 137 000 лева от три жени в други случаи.