На 64-годишна възраст си отиде финансистът и бизнесмен Емил Хърсев. Роден на 19 октомври 1961 г. в Димитровград, той завършва Немската гимназия в София, а след това и специалност „Финанси“ в тогавашния Висш икономически институт „Карл Маркс“, днес УНСС.

Хърсев е сред разпознаваемите имена в банковия сектор у нас. През годините е заемал ключови постове, включително подуправител на Българската народна банка и член на управителните органи на редица банки – Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ и Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

От 1996 г. е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС. Паралелно с академичната си работа Хърсев развива и консултантска дейност като финансов и инвестиционен експерт, оглавявайки собствената си компания „Хърсев и КО“.