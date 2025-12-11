Намалено време за пътуване на влаковете през Пловдив

Новият График за движение на влаковете на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД влиза в сила от тази неделя (14-и декември 2025 г.). В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места.

При изготвянето на новата транспортна схема, БДЖ всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и общинските администрации по места. Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през месец септември, за да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с предложения вариант за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти. Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, затова и голяма част от направените промени в разписанието на влаковете са съобразени с постъпили предложения от тяхна страна.

Друга част от промените са свързани с повишаване рентабилността на превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав, както и с извършваните мащабни ремонтни дейности по железопътната инфраструктура.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 518 влака, от които: 79 бързи влака (2 от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София – Бургас – София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе – София и Русе – Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград – Хасково – Кърджали – Момчилград – Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян чрез възстановяване на следобедния влак до и от Троян, подобрява се и обслужването по направление Пловдив – Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време.

С влизането в сила на новото разписание се възстановява търсената удобна бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе с прекачване в гара Михайлово от бързия влак № 8631 от Пловдив за Варна на бързия влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица. Възстановява се и маршрутът на влак № 2654 от Варна до Враца, след като през настоящата 2025 г. се движеше само до гара Мездра.

С новия график е предвидено движението и на 8 международни бързи влака. Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София – Халкали – София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали в летния период, влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София – Букурещ със сутрешния влак София – Варна с директни вагони за Русе и следобедния влак Русе – София с връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния период ще се запази движението на директни вагони по направлението София – Горна Оряховица – Букурещ – Горна Оряховица – София и Варна – Русе – Букурещ – Русе – Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София – Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София – Варна с връзка в гара Мездра за Видин, както и в обратното направление с обедния влак Видин – София.

При разработването на новото разписание, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, както и с техническите възможности и капацитета на подвижния състав и железопътната инфраструктура.

В Графика са взети предвид и планираните по-мащабни ремонти по железопътната инфраструктура, модернизацията на коловозното развитие на Централна гара София и модернизацията на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, ограничаващи пропускателната способност в определени участъци.

Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.