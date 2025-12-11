Владимир Левчев представя новия си роман в Пловдив

Пловдивската литературна публика ще има възможност да се срещне с писателя Владимир Левчев и неговия нов роман „Тази сянка под червената скала“. Премиерата ще се състои на 15 декември (понеделник) от 18:30 ч. в Bee Bop Café на ул. „Гладстон“ № 1. Събитието е организирано от издателство „Ерго“ в партньорство с Bee Bop Café.

Книгата ще бъде представена от литературния критик Митко Новков, а в разговора ще участва и самият автор.

„Тази сянка под червената скала“ е роман, който проследява сбъдването – или разпадането – на американската мечта както на Балканите, така и отвъд океана. Историята преплита любовен триъгълник с криминален привкус, в който третият участник остава невидим, и разгръща психологическа драма, случваща се едновременно в България, Съединените щати и във виртуалното пространство.

В повествованието се вплитат ключови исторически моменти – от лагера в Ловеч през 60-те години, през трусовете на българския преход през 90-те, до живота на имигрантските общности в Америка. Романът е разширена и преработена версия на изданието „Човекът и сянката“ от 2012 г.

Издателствата „Ерго“ и „7 Лъча“ отправят покана към всички почитатели на българската литература да присъстват на премиерата и да се срещнат лично с Владимир Левчев.