Средствата се отпускат от ДФЗ за всички засегнати области по предложение на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева

Близо 500 животновъди от Пловдивска област ще получат компенсации за ограниченията, които бяха наложени заради шарката по дребните преживни животни. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия, проведено под председателството на заместник областния управител на Пловдив Нурджан Караджова.

„Тази помощ е факт благодарение на активната намеса на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която първа алармира за необходимостта от компенсации за стопаните на здравите карантинирани животни“, заяви директорът на ОД „Земеделие“ – Пловдив, Ангел Личев.

Той подчерта, че добрата координация между Министерството на земеделието, Областна администрация – Пловдив и земеделските служби е довела до реална подкрепа за животновъдите.

„Още през август областният управител изпрати писмо до министъра на земеделието, с което постави проблема с изхранването на здравите карантинирани животни и необходимостта от средства за закупуване на фураж“, припомни Нурджан Караджова.

Тя благодари на министъра на земеделието за навременната реакция, защото налагането на превантивните мерки действително създаде допълнителна финансова тежест за земеделските стопани в заразените зони, което от своя страна доведе до намаляване на рентабилността и ликвидността на стопанствата.

В края на миналата седмица приключи приемането на заявления за кандидатстване от животновъдите, чиито стопанства попадат в рамките на 5-километрови защитни зони и 15-километрови надзорни зони, определени от БАБХ, заяви Ангел Личев. По думите му, чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните. Финансовата подкрепа е в размер до 16 лв. за едно живо животно. До момента по тази мярка в Пловдивска област 500 стопани са подали заявления.

Инфлуенца А (грип) по птиците

Директорът на ОДБХ – Пловдив д-р Чавдар Чавдаров съобщи, че е установено огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в село Трилистник, община „Марица“. Прилагат се всички стандартни мерки за овладяване на заболяването – депопулация на засегнатите птици, определяне на 3- и 10-километрови зони, вземане на проби при съмнение за нови случаи и въвеждане на ограничителни мерки за превоз и търговия с птици. Контролът върху изпълнението им е засилен. Процесът по загробване на птиците се извършва със съдействието на кмета на община „Марица“, след което ще бъде проведено почистване и дезинфекция на засегнатия обект. Д-р Чавдаров отбеляза, че заболяването е със сезонен характер и се очаква поява на нови огнища.

Относно шарката по дребните преживни животни беше съобщено, че през последните 10 дни няма регистрирани нови случаи. Във връзка с превенцията на заболяванията комисията реши да бъде изпратено писмо до всички общини в областта с указания за свикване на заседания на общинските епизоотични комисии.