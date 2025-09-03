Черният леопард е забелязан край Дупница

Ново съобщение за забелязано хищно животно, приличащо на черен леопард, е постъпило днес в полицията в Дупница. Сигналът е подаден в 11:45 ч., след като жител на село Крайници съобщил, че е видял голяма черна котка в полето, на около 200 метра от последните къщи на селото. Мъжът е успял да заснеме животното, което се разхожда сред високата трева, и е предоставил видеозаписа на властите.
Продължават опитите за залавяне на пантерата в Шуменското плато
На мястото е извършен обход от полицейски екип, но не са открити следи, които да потвърдят присъствието на голям хищник. Въпреки това, екип на полицията остава в района в готовност да реагира при необходимост, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Кюстендил.
Кметът на Крайници Десислав Начов потвърди, че е бил информиран от жителя, заснел животното, като по думите му то е изглеждало „като голямо куче“. С известна предпазливост, кметът на Дупница Първан Дангов, който е и ветеринарен специалист, посочи, че никой все още не е потвърдил със сигурност дали става дума за леопард.
Случаят възобновява интереса около мистериозното животно, известно като „черната пантера“, за което от средата на юни 2025 г. постъпват сигнали от различни краища на страната – първоначално от Шуменско, а по-късно и от Варна, Разград, Ловеч, Русе, Силистра и дори Румъния. Първият официален сигнал дойде от Природен парк „Шуменско плато“, където двама души съобщиха, че са видели голяма черна котка в близост до паметника „Създатели на българската държава“, твърдейки, че са се почувствали реално застрашени.
Въпреки множеството сигнали и видеозаписи в социалните мрежи, засега присъствието на черен леопард на свобода в България остава непотвърдено.
