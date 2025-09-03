Черният леопард е забелязан край Дупница

Ново съобщение за забелязано хищно животно, приличащо на черен леопард, е постъпило днес в полицията в Дупница. Сигналът е подаден в 11:45 ч., след като жител на село Крайници съобщил, че е видял голяма черна котка в полето, на около 200 метра от последните къщи на селото. Мъжът е успял да заснеме животното, което се разхожда сред високата трева, и е предоставил видеозаписа на властите.
Продължават опитите за залавяне на пантерата в Шуменското плато
На мястото е извършен обход от полицейски екип, но не са открити следи, които да потвърдят присъствието на голям хищник. Въпреки това, екип на полицията остава в района в готовност да реагира при необходимост, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Кюстендил.
Кметът на Крайници Десислав Начов потвърди, че е бил информиран от жителя, заснел животното, като по думите му то е изглеждало „като голямо куче“. С известна предпазливост, кметът на Дупница Първан Дангов, който е и ветеринарен специалист, посочи, че никой все още не е потвърдил със сигурност дали става дума за леопард.
Случаят възобновява интереса около мистериозното животно, известно като „черната пантера“, за което от средата на юни 2025 г. постъпват сигнали от различни краища на страната – първоначално от Шуменско, а по-късно и от Варна, Разград, Ловеч, Русе, Силистра и дори Румъния. Първият официален сигнал дойде от Природен парк „Шуменско плато“, където двама души съобщиха, че са видели голяма черна котка в близост до паметника „Създатели на българската държава“, твърдейки, че са се почувствали реално застрашени.
Въпреки множеството сигнали и видеозаписи в социалните мрежи, засега присъствието на черен леопард на свобода в България остава непотвърдено.
275 коментари
п»їLately, I had to find Ciprofloxacin urgently and came across Antibiotics Express. You can purchase generics online securely. If you have sinusitis, this is the best place. Overnight shipping to USA. Link: https://antibioticsexpress.xyz/#. Hope you feel better.
Actually, I was looking for Amoxicillin for a toothache and discovered a great pharmacy. They provide Amoxicillin 500mg with express shipping. For fast relief, check this out: generic amoxil online. Hope it helps.
Just now, I had to buy medication for a tooth infection and found this reliable site. They sell generic Amoxil with express shipping. If you are in pain, visit this link: https://amoxicillinexpress.com/#. Get well soon.
To be honest, I had to buy antibiotics for an infection and discovered this source. You can get effective treatment overnight. For fast relief, check this out: visit website. Get well soon.
To be honest, I was looking for antibiotics for an infection and came across a great pharmacy. It offers Amoxicillin 500mg with express shipping. If you are in pain, highly recommended: amoxicillinexpress.com. Get well soon.