„Възраждане“ поиска регионалният министър и шефът на АПИ да дадат обяснения за катастрофата, но предложението не беше прието

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи законова забрана политиците да правят публични изявления поне 24 часа след тежки аварии и катастрофи. Поводът са двете верижни катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха 11 души.

„Трябва да има закон, с който при такива аварии политиците да нямат право да говорят 24 часа. Да бъде тежък наказателен закон“, заяви Борисов в кулоарите на парламента, цитиран от offnews.bg. Той разкритикува политическите нападки и оправдания непосредствено след инцидента и заяви, че според него трябва да бъде поета и морална отговорност.

Междувременно депутатите отхвърлиха искането на „Възраждане“ за изслушване още днес на регионалния министър Иван Шишков и председателя на АПИ Александър Тодоров, съобщи manager.bg. От партията настояха пред парламента да бъдат представени причините за катастрофата, състоянието на пътя и мерките за превенция.

„Днес не е време за политиканстване, но е време за отговори и решения“, заяви депутатът Коста Стоянов пред бнт.

От „Демократична България“ предложиха изслушването да се проведе следващата седмица, след събиране на допълнителна информация и с подкрепата на всички парламентарни групи. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова също посочи, че е необходимо време за изясняване на обстоятелствата, а днес е ден на национален траур.

От „Възраждане“ обявиха, че ще съберат подписи за изслушване през следващата седмица.