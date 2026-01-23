Пловдив е домакин на първия фестивал за градски дизайн

Пловдив ще бъде домакин на първото издание на фестивала за градски дизайн – Brand The City от 26 февруари до 1 март. Новото международно културно събитие е посветено на съвременния град, неговата визуална идентичност и ролята на дизайна в публичната среда.

Фестивалът се организира от punkt.studio в партньорство с Община Пловдив, като част от дългогодишните усилия за развитие и утвърждаване на бранд на Град Пловдив. Инициативата ще се развие в четири основни компонента:

международен форум ,

, намеса в градската среда,

в градската среда, две изложби за съвременен градски дизайн и

за съвременен градски дизайн и серия от работилници с активно участие на граждани.

Пилотното издание поставя фокус върху града като жив организъм, в който дизайнът не е само визуален жест, а инструмент за свързване на хора, пространства и идеи. Затова и фестивалът се провежда под мотото „Градът като бранд. Жителите като гласове“, акцентирайки върху ролята на дизайна като подход за изграждане на споделена градска идентичност и за активно участие на гражданите в оформянето на визуалния облик на градовете.

Централно място в програмата на фестивала заема еднодневният международен форум за градски дизайн, Brand The City Forum, който ще се проведе на 27 февруари 2026 г. в Епископската базилика на Филипопол. Събитието ще събере водещи европейски дизайн студиа, експерти и представители на публичния сектор, които ще споделят реални примери и дългосрочни модели за развитие на градски идентичности чрез дизайн, култура и публични политики.

Brand The City Forum 2026 е организиран в партньорство със Studio Komplekt. Подробната програма и пълният списък с участници предстои да бъдат обявени. Форумът е с планиран капацитет до 120 участници, като скоро ще бъде отворена и формата за регистрация.

Всички събития в програмата на фестивала ще са безплатни за желаещите да се включат. Следете развитието на проекта в официалния сайт или в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Фестивалът се реализира по проект „Отново Заедно“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.