„Точка на кипене“: Новият спектакъл по проекта „Изиграй гнева“ с премиера в Пловдив

Иванка Петрова – стажант-репортер

Представлението потвърждава значимостта на театъра като инструмент за промяна, осъзнаване и превенция сред подрастващите

В пловдивския Театър Хенд днес се състоя премиерата на спектакъла „Точка на кипене“ – второто представление от формата „Театър на отговорността“ в рамките на проекта „Изиграй гнева“, след успешния дебют на „Интригата“. Представлението продължава мисията на оргнизаторите да работи срещу агресията сред подрастващите чрез форум театър и документален театър.

Новият спектакъл разглежда как жертва на системен тормоз може да се превърне в агресор – сюжет, вдъхновен от естонския филм „Клас“, разказа пред Под тепето режисьорът и драматург Борис Зафиров, водещ обучител в проекта „Изиграй гнева“.

За разлика от оригиналната история, в българската версия потенциалната трагедия е предотвратена с морален избор, без да се показва физическо насилие. Напротив – потенциалната жестокост е спряна от съученик, чрез човешка позиция и смелост, а без да се стига до физическа намеса.

Драматургичната линия на спектакъла, в който играят ученици от СУ „Никола Вапцаров“ в Пловдив е променена заради „бруталната ескалация на агресията“ и риска тя да прерасне в крайни форми на насилие.

Зафиров подчерта, че не възпроизвежда сюжета на филма, нито бруталните сцени, а взема само структурата – пътя, по който жертвата може да се превърне в насилник, както и индивидуалните сигнали за нужда от помощ.

На сцената оживяха ясно разпознаваеми архетипи – родител, дете, аутсайдер, отличник, учител – а частният живот на учениците беше изведен на показ с прецизност и психологическа дълбочина.

По думите на обучителя целта е подобни процеси да бъдат разпознавани и предотвратявани навреме в българската училищна среда.

Участниците в творческия процес са актьорите: Атанасия Паунова, Виктория Кацарова, Лора Димитрова, Цветан Лячев, Цветомир Кинаев и Станислав Пител. Професионалистите, които стоят зад спектакъла са Рослава Седянкова (костюми и сценография), Трифон Ташев (музика), Мартин Милчев (актьорски упражнения) и Борис Зафиров (режисьор и автор на текста).

Екипът планира да разшири проекта в повече училища. Амбицията е форум театърът да стане част от учебния процес или от свободноизбираемите часове, което би позволило по-задълбочена работа и по-добри резултати в превенцията.

Режисьорът Борис Зафиров е категоричен, че основната цел е зрителят да излезе от театъра с въпрос към самия себе си:

„Къде съм аз в тази картина и каква е моята лична отговорност?“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и Община Пловдив.