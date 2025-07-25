Областният управител на Пловдив задейства системата BG-ALERT за пръв път от съществуването ѝ
За първи път на територията на цялата област Пловдив и града беше активирана националната система за спешни известия чрез мобилни устройства. В 16:00 ч. днес хиляди граждани и гости на града получиха едновременно тревожно съобщение, предупреждаващо за сериозен риск от пожари в периода 25–27 юли.
Известията се появиха синхронно на телефоните на местни и чуждестранни оператори. В емблематичния квартал „Капана“, който по това време беше изпълнен с хиляди туристи от цял свят, пристигнали за провеждащия се рок фестивал се стреснаха за малко и продължиха подготовката за феста.
През това време местните коментираха, че съобщението е закъсняло, тъй като температурите в града са такива от 4-5 дни.
Съобщението алармира за очаквани високи температури и силни пориви на вятъра в Пловдивска област, които значително увеличават риска от пожари. В текста се апелира към гражданите да не палят открит огън и да избягват дейности, които биха могли да предизвикат запалвания. В случай на пожар, хората се призовават незабавно да подадат сигнал на телефон 112.
Предупреждението е издадено от Областния управител на Пловдив и е част от националната система за ранно оповестяване при бедствия и извънредни ситуации.
Припомняме, че за пръв път системата бе активирано локално за пожар край Хисаря, във вилна зона „Отдих“.
