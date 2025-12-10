Десетки хиляди, вероятно към 50 000, са протестиращите в Пловдив срещу правителството на Росен Желязков и главните фигури в него – Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това вероятно е най-многолюдният протест в историята на Пловдив. Почти невъзможно е да се обхване целият мащаб – близо 20 минути множеството не може да се източи по булевард „6-и септември“ след започването на шествието към Панаира.

Частична представа за огромното множество може да се добие от видеото, което „Под тепето“ ви предоставя, заснето отвисоко – само частичка от цялата бройка, която продължаваше много дълго време след 7-те минути запис, да се точи. Протестът и шествието преминават абсолютно мирно и позитивно, с ясни искания за оставка на правителството.