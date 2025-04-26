Три възможности за дълги уикенди през май
Няколко фициални празника дават възможност за сливането им с отпуск и ефективна почивка през този хубав пролетен месец
През идния пролетен месец май официалните почивни дни са три: 1 май, четвъртък, (Ден на труда), 6 май, вторник, (Гергьовден и Ден на храбростта и Българската армия), 24 май, събота, (Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост).
Още в самото начало на петия месец от годината се появява възмонст за 4-дневна ваканция като си пуснете отпуск само един ден – 2 май (петък). Така ще почивате 1, 2, 3 и 4 май – четвъртък, петък, събота и неделя.
Вариант две е да съчетаете 1 и 6 май (официални празници и официални почивни дни), като си пуснете отпуск на 2 май (петък), 5 май (понеделник), 7, 8 и 9 май (сряда, четвъртък и петък). Така с 5 дни отпуск получавате 11 почивни дни.
За 24 май също има възможност за съчетаване на официални почивни и отпуск. Ако си заявите 4 дни отпуск – 27, 28, 29 и 30 май (вторник, сряда, четвъртък и петък), ще ви се получи 9-дневна вакнция от 24 май до 1 юни, включително.
747 коментари
Chao anh em, n?u anh em dang ki?m ch? n?p rut nhanh d? choi N? Hu d?ng b? qua d?a ch? nay. Khong lo l?a d?o: https://homemaker.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Chào anh em, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Tài Xỉu thì xem thử chỗ này. Không lo lừa đảo: Game bài đổi thưởng. Húp lộc đầy nhà.
Xin chao 500 anh em, n?u anh em dang ki?m trang choi xanh chin d? g? g?c Tai X?u thi vao ngay con hang nay. T?c d? ban th?: BJ88. Chuc anh em may m?n.
Chào anh em, ai đang tìm nhà cái uy tín để gỡ gạc Tài Xỉu thì vào ngay chỗ này. Không lo lừa đảo: sun win. Chúc anh em may mắn.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để cày cuốc Tài Xỉu thì tham khảo địa chỉ này. Nạp rút 1-1: Sunwin web. Húp lộc đầy nhà.
Chào anh em, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để cày cuốc Tài Xỉu thì xem thử địa chỉ này. Nạp rút 1-1: https://pacebhadrak.org.in/#. Về bờ thành công.
Hello mọi người, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Tài Xỉu đừng bỏ qua trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: Dola789. Chúc các bác rực rỡ.