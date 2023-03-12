Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.
Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.
Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.
850 коментари
стерилизатор плазменный plazmennyy-sterilizator.ru .
бухгалтерский аутсорсинг в Эстонии http://www.financeprofessional.ee .
плазменный стерилизатор плазменный стерилизатор .
kraken даркнет маркет
Also visit my page – PWA KRAKEN
кракен darknet tor
Here is my web-site … kraken маркет
kraken onion
Here is my page :: как зайти на кракен даркнет