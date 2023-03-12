Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.
Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.
Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.
128 коментари
Життя простіше https://metasearch.com.ua організація побуту, виховання, продуктивність, smart-рішення, особисті фінанси, спорт та відпочинок. Перевірені поради, наочні схеми, корисні таблиці.
Журнал про баланс https://info365.com.ua затишок та порядок, сім’я та дозвілля, технології та безпека, кар’єра та інвестиції. Огляди, порівняння, добірки товарів та додатків.
Журнал про баланс https://info365.com.ua затишок та порядок, сім’я та дозвілля, технології та безпека, кар’єра та інвестиції. Огляди, порівняння, добірки товарів та додатків.
Про будинок та світ https://databank.com.ua навколо: затишок, сім’я, освіта, бізнес-інструменти, особисті фінанси, подорожі та кулінарія. Стислі висновки, посилання на джерела, корисні формули.