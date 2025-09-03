Пловдивчанин сигнализира за лошо състояние на улица „Свети Наум“ в квартал Мараша, след ремонтни дейности по водопровода. По думите му мястото пред №6 е така повече от три месеца. Според него работниците „запълват дупките с пясък и камъчета„, а плочките пред гаража му остават неподредени и опасни за преминаващите автомобили, като има риск от спукани гуми.

„Вече подадох сигнали до общината и до ВиК Пловдив, но все още нищо не се е случило. Надявам се, че с вашата помощ ще се намери обяснение и проблемът ще се реши по-бързо“, пише той. Участъкът се намира в центъра на града, по пътя за църквата „Свети Георги“.

В края на юли ви разказахме как след оправянето на такава Авария в центъра на Пловдив, работниците блокираха достъпа до частен гараж задълго.

При последния случай Барикада от павета битува в Капана повече от седмица, а собствениците на заведението не можеха да разполагат масите си за сервиране. След като успели да се свържат с оператора, от там им отговорили, че по закон имат едномесечн срок за това.

Подобни изпълнения са ежедневие от години в града – “Майстори” от Водния проект рушат тротоари и подходи към домовете на хората – и все още няма сила, която да накара ВиК дружеството да оправя пътните настили след разкопаване.