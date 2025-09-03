Преди по-малко от минута

130 Преди по-малко от минута

Без вода в Каменица и Съдийски

Авария на водопровод остави без вода района на ул. „Славейна“ №6 в пловдивския квартал Каменица 2.

В Съдийски нямат вода живущите около ул. „Дон“ №1.

Проблеми с водоснабдяването има и в Западен – ремонт на водопроводно отклонение тече на ул. „Акация“ №6.

Подмяна на противопожарен хидрант на ул. „Коматевско шосе“е причината в района на ремонта да няма вода.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези адреси да бъде възстановено до 16-17 часа днес.

Нарушено е водоподаването в селата Труд и Воисил.