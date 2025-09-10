Обявиха първите полети от Пловдив до Италия и Словакия

Летим по нови маршрути от аеропорта край Пловдив до Милано и Братислава с нискотарифните компании от тази есен

За първи път в историята на летище Пловдив, нискотарифната авиокомпания Ryanair открива редовна линия до летище „Малпенса“ в Милано. Полетите ще стартират на 26 октомври и ще се изпълняват два пъти седмично – всеки петък и неделя, съобщиха от управата на аеропорта по повод предстоящото начало на активния зимен сезон 2025 г.

От гражданското летище потвърдиха новината, че ще посрещнат две нови редовни линии, които ще свържат града под тепетата с Италия и Словакия.

Другата нова дестинация е Братислава. Редовният полет до словашката столица ще се осъществява от Wizz Air, като първият полет е насрочен за 15 ноември. Той ще се изпълнява три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

Билети за новите маршрути вече могат да бъдат закупени от електронните страници на двете авиокомпании, показа проверка на Под тепето.