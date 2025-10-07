Ново 20 в Капана: Собственици на наргиле бар преградиха улица
Абсурдите в Капана не спират дори в дъждовното време. Нова не просто нелицеприятна, но и нерегламентирана приумица на собственик на заведение изненадва и меко казано дразни пешеходци, а и стопани на обекти в района на площад „Марукян“, по-популярен като Широкото.
Съдържатели на открит преди няколко месеца наргиле бар решиха да преградят с нещо като мобилен параван улица „Георги Бенковски“, между кръстовището с „Йоаким Груев“ и Малката главна, като действията им не отговарят на никакви правила и регламенти.
Преминаващите хора са длъжни да заобикалят ограда, монтирана от човек, който явно възприема публичната инфраструктура за частна собственост. Най-нелепото в цялата ситуация, е че всички в района се съобразяват със заграждението на въпросния шиша бар, без той дори да работи в лошото време.
“ Не може да се загради улица. Позволяват се маси за външно сервиране, с тента или чадър, без всякакъв вид прегради. И по изисквания трябва да има нормален достъп за преминаване на хората, както и за достъп на специализирани автомобили- пожарни, линейки и прочие“, коментира конкретния казус кметът на район Централен Георги Стаменов, което потвърди, че въпросното заграждение е поставено на улицата извън всякакви регламенти и правила.
От същото заведение дълго време отказваха да се съобразят с общата естетика в квартала, като не подменяха черните си чадъри с бели и не спазваха предписанията от общинския инспекторат.
847 коментари
Recently, I wanted to get Amoxil urgently and found this reliable site. You can get effective treatment cheaply. If you are in pain, this is the best place: visit website. Cheers.
To be honest, I was looking for Amoxicillin for a tooth infection and found this source. They sell Amoxicillin 500mg with express shipping. For fast relief, visit this link: order amoxicillin 500mg. Get well soon.
To be honest, I had to buy medication for a toothache and stumbled upon this source. You can get generic Amoxil overnight. If you are in pain, check this out: antibiotics express shipping. Cheers.
Recently, I had to find Ivermectin tablets and came across a great pharmacy. They provide genuine Ivermectin with express shipping. For treating infections quickly, this is the best place: click here. Safe and secure
Just now, I was looking for Amoxil for an infection and found this source. They provide Amoxicillin 500mg cheaply. For fast relief, this is the best place: AmoxicillinExpress Store. Get well soon.
Lately, I had to find anti-parasitic meds tablets and discovered this reliable site. It offers 3mg, 6mg & 12mg tablets with express shipping. For treating lice effectively, highly recommended: IvermectinExpress Store. Safe and secure
п»їActually, I was looking for Amoxicillin without waiting and stumbled upon a great source. They let you buy antibiotics without a prescription safely. If you have strep throat, check this shop. Fast shipping guaranteed. Check it out: https://antibioticsexpress.com/#. Hope you feel better.