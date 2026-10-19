Любимата двойка лебеди се завърна в Пловдив с три малки

Двойката отново е на Марица, този път с три малки, които вече привличат погледите на пловдивчани

Познатата двойка лебеди отново е на река Марица в Пловдив, този път в компанията на трите си малки. Петте птици са красива гледка за пловдивчани и гостите на града, а младите лебеди вече са пораснали достатъчно, за да напомнят по размер на родителите си.

Както се вижда много добре на първата снимка, трите малки в Марица в момента са в преходна фаза – тялото им е покрито с мръсносиви, кафяви и бели пера. Човките им все още не са яркооранжеви като на родителите, а са сиво-черни. Това оцветяване означава, че те са се излюпили през пролетта на тази година, коментираха орнитолози пред Под тепето.

Птиците са забелязани отново през уикенда в участъка между Панаирния и Пешеходния мост.

Снимките показват семейството във водите на Марица, а сиво-кафявото оперение на малките ясно ги отличава от белите възрастни птици.

Младите лебеди се наричат лебедчета. При немия лебед (Cygnus olor) малките преминават през постепенна промяна на оперението, преди да придобият характерния бял цвят на възрастните. Само по окраската обаче не може да се определи точната им възраст.

Завръщането на лебедите е хубав повод да погледнем към дивата природа, която съжителства с града. За да остане срещата с птиците приятна и безопасна, е важно хората да не ги притесняват и да не се приближават прекомерно, особено когато възрастните защитават малките си.

Не хранете лебедите с хляб

Макар да е традиционен жест за много хора, храненето на водоплаващи птици с хляб и тестени изделия не е добра идея. Тези храни не осигуряват необходимото им пълноценно хранене, а остатъците могат да замърсяват водата.

Ако забележите лебедите край Марица, най-доброто, което можете да направите, е да им оставите пространство и да им се насладите от разстояние.

Не ги притесявайте и дръжте домашните си любимци под контрол край реката.

Понякога най-хубавият начин да се погрижим за дивите обитатели на Пловдив е просто да ги оставим на спокойствие.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile