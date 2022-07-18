Едно момче и едно момиче от Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ си извоюваха места сред най-добрите 25 в цялата страна. Това са Атанс Бунтов и Ирина Голева от Випуск 2022-ра на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Те са отличените с Национална диплома за успех, съобщи пред Под тепето директорът на елитното училище г-жа Веселина Карапеева.
Тя ги определи като всестранноразвити деца, с които Математическата гимназия се гордее.
Абитуриентите от Математическата: Образцови
Атанас Бунтов е от 5 клас в училището и няколко години подред стига до национален кръг на олимпиади по различни дисциплини, разказа директорът на гимназията.
Наско е четвърти от дясно наляво на снимката преди дни на финала на Националната олимпиада по лингвистика. В момента той се готви да представя страната на Международната олимпиада по лингвистика (International Linguistics Olympiad – IOL), която започва утре с домакин Вентспилс, Латвия.
Ето списък с постиженията му по време на ученето в ОМГ:
Лингвистика
- Участие в XVIII Международна олимпиада по лингвистика, отбор Bulgaria 1, 19-23.07.2021г., Вентспилс, Латвия (online поради Covid)
- Участие в XVIV Международна олимпиада по лингвистика, отбор Bulgaria 1, 25-29.07.2022г., о-в Ман (присъствено, предстои)
- Първо място на Национално състезание по лингвистика, 2021г., гр. Сливен
- Трето място на Национална олимпиада по лингвистика, 2021г., гр. Варна
- Първо място на Национално състезание по лингвистика, 2022г., гр. София
- Първо място на Национална олимпиада по лингвистика, 2022г.
Информатика
- Участие във финален кръг XIII-та Московска открита олимпиада по информатика, 2019г., гр. Москва
- Участие във финален кръг XIII-та Московска открита олимпиада по информатика, 2020г., гр. Москва
- Част от разширен младежки национален отбор по информатика, 2018г.
- Част от Втори младежки отбор по информатика, IATI 2018, гр. Шумен
- Трето място на Национален пролетен турнир по информатика, гр. Пловдив
Български език и литература
- Първо място на Национална олимпиада по български език и литература, 2017г., гр. Стара Загора
- Впоследствие 2х100т. на Националните външни оценявания по математика и български език (служебно получени от олимпиадата)
Математика и физика
- Множество награди и грамоти от Национални и Международни състезания.
Съученичката му Ирина Голева от 12 „З“ клас е госпожицата с Национална диплома за отличен успех. Тя завърши гимназията със специалност „Компютърна графика“.
Ето и нейната колекция с постижения и отличия до момента:
Irina Goleva Computer Space MG 2019/ Втора награда за Компютърна графика на XXXI международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2019“, гр. София: Грамота и Плакет на Компютърно пространство. Наградата връчи г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифровата икономика и общество;
МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ
- XXXI международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2019“, София, 2019 г. Категория „Компютърна графика“: Втора награда, Грамота и Плакет на Компютърно пространство: Ирина Голева;
- XXXII международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2020“, София, 2020 г. Категория „Компютърна графика“: Грамота за номиниран проект: Ирина Голева.
Irina Goleva Computer Space MG 2019 – „From the earth to the moon“;
НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ
- Национален конкурс за детска рисунка „Детство мое-реално и вълшебно“, ЦПЛР – ОДК гр. Ловеч, 2019 г. Рисунка (13-16 години). Второ място: Ирина Голева.
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
- Международен проект по програма „ЕРАЗЪМ+“, „Нови хоризонти за професионална пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар“, № 2019-1-BG01-KA116-061601, гр. Катания, Италия, 09-24.02.2020 г;
Irina Goleva Computer Space MG 2020 – „Spiral to the future“
- Kонкурс за създаване на графичен знак (лого) по проект по STEM Education, Platform – Erasmus 2020-1-BG01-KA201-079265, 2021 г. Първа награда, Лого на STEM център МГ „Академик Кирил Попов“: Ирина Голева;
- Проект „European Digital learning Media“, 2021 г. Първа награда, Лого на European Digital learning Media: Ирина Голева.
Ръководител консултант на дипломен проект на Ирина Голева през 2022 г. е Румен Манолов. Под негово ръководство Ирина Голева участва успешно на международния форум „Компютърно пространство“, както и в международните конкурси за графичен знак (лого).
Екипът на Под тепето поздравява Ирина и Атанас за положения труд и им желае още изключителни успехи в бъдеще, за да прославят града и училището си!
В разгара на кампанията за кандидатстване след 7-ми клас, напомняме, че Образцова Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ е в ТОП 3 на най-добри гимназии в Пловдивска област и в ТОП 20 на национално ниво.
Именно специалността „Компютърна графика“ в ОМГ е на второ място в класацията В какви специалности и кои гимназии приемат с най-висок бал в Пловдив.
Още по темата четете в Кои са най-добрите гимназии в Пловдив?
