Какво да правим в Пловдив (29.09–05.10)

Тази седмица в Пловдив ще прекараме нощ в музея и ще вкусим Мексико

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 септември

Музикално матине в петък

Участват преподаватели и ученици от НУМТИ:

Злателина Коларова – пиано

Александър Колев – пиано

Виктор Костов – цигулка

Радослав Чалъков – цигулка

Йордан Тодоров – пиано

Програма

Йохан Себастиан Бах – Пасторал

Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт №5 за цигулка и пиано

Зденек Фибих – Поема

Милчо Левиев – Соната за цигулка и пиано

Панчо Владигеров – Рапсодия „Вардар“

Концертът се посвещава на 100-годишнината от рождението на Добрин Петков (1923 – 1987)

Народна библиотека Иван Вазов

11:00 часа

Комедийно шоу „Звездите отзад“

Това шоу е като хапче за смях с удължено освобождаване – ще се смеете и разказвате за него дълго след като сте го гледали!

След усмивките, които остави след себе си по време на турнето в България, след настроението което разпръсна в Лондон, Виена и Цюрих, скандалното стендъп комеди шоу на Иван Динев – Устата идва и в Пловдив, за да взриви емоциите на публиката!



„Има два начина да пробиеш в българския шоубизнес – единият е да спиш с някой, другият…не го знам“ – Иван Динев УСТАТА

Няма по-забавни истории от тези, които са лично изстрадани и точно такива са всички, които Иван Динев – УСТАТА ще сподели с вас в своето авторско стендъп комеди шоу „ЗВЕЗДИТЕ ОТЗАД“. Поднесени с изключително чувство за хумор и самоирония, и гарнирани с нестихващия му ентусиазъм и нестандартност, разказите му ще ви разплачат от смях и ще ви накарат задъхано да очаквате следващия. Шоуто е една вихрушка от неповторими, необясними и невероятни случки със Софи Маринова, Азис, Криско, СкандаУ, Ицо Хазарта, Евгени Минчев и много други „световни звезди на местна почва“.

Plovdiv Event Center

21:00 часа

Нощ на прилепите в Пловдив

Програмата тази година стартира в 17 ч с представяне на изложба за прилепите и интересни факти за тях

В 17:30 ч. ще проведем четене на детската книжка за Приключенията на прилепчето Дарки.

Тези, които са търпеливи и дочакат залез слънце, към 19:15-19:30 ч. ще включим ултразвуковия детектор и ако времето е подходящо, ще имаме възможност да подслушваме и прилепите, обитаващи в градската градина.

В България се срещат 33 от 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Цар-Симеонова градина, Виенски павилион

17:00 часа

Концерт на Ian Paice от Deep Purple и група Purpendicular

Феноменалният барабанист IAN PAICE от DEEP PURPLE и група PURPENDICULAR пристигат в Пловдив.

На 29-ти Септември’2023 легендарният барабанист и единствен оригинален член на групата идва в България за минитурне с проекта си Пърпендикюлър, за да изпълни хитовете на Deep Purple, които актуалният състав на групата не изпълнява от десетилетия на живо!

Концертът ще премине ретроспективно и феновете на групата ще могат да чуят песни от албумите Stormbringer, Burn, Come Taste the Band, In Rock и вечните класики на групата, преминавайки през всички етапи от дългогодишната им кариера. Ще бъдат представени и композиции,вече превърнали се в класики, от по-късните години от творчеството на Deep Purple, заедно с няколко песни от последния албум на Пърпендикюлър

Иън Пейс е един от малкото концертиращи класици в рок музиката, като едновременно с този статут остава на познатото ни супер ниво. Поставян в неизменната петица на най-добрите и иновативни рок-барабанисти за всички времена от редица престижни музикални издания, критици и многомилионни фенове, Пейс ще демонстрира класата си и уникалният си стил „Суинг-Рок“, правещ го абсолютно неподражаем. Артистът е заслужил признанието на поколения световноизвестни рокмузиканти, които го посочват за вдъхновител и основен еталон в рок-ритмиката!

Летен театър Бунарджика

19:15 часа

Пловдивски истории от вчера и днес

Поредицата от документални филми, които са заснети в рамките на проекта „Пловдивски истории от вчера и днес“. Филми за талантливи, вдъхновяващи и доказани творци, които вече имат своя отпечатък върху културния живот на град Пловдив.

Местата и точните часове на събитията са:

29.09 | Народно читалище „Алеко Константинов | 20:00 ч.

https://www.facebook.com/events/268741309325582

30.09 | ОМГ „Акад. Кирил Попов“ | 10:30 ч.

https://www.facebook.com/events/314944137854306

30.09 | На открито пред Народната библиотека „Иван Взов“ | 20:00 ч.

https://www.facebook.com/events/740145794544159

Входът за всички събития е свободен!

Комедиен европейски филмов фестивал – КЕФФ’23

16 филма в рамките на 10 дни стават част от официалната програма на третото издание на Комедийния европейски филмов фестивал – КЕФФ 2023. По традиция фестивалът се провежда в арт киното на Пловдив LUCKY Дом на киното. 12 от тях са нови заглавия от Европа, а в програмата са включени и 4 класически заглавия на легендарния, роден в Лондон британски комик, Чарли Чаплин.

Програмата включва заглавия от 5 европейски държави – Франция, Белгия, Испания, Италия и Унгария. Експертно жури ще оцени 5 от заглавията, които са част от конкурсната програма и ще даде голямата награда на фестивала. В журито влизат комикът Робин Кафалиев, легендарната актриса Мария Статулова и телевизионният водещ Стефан Щерев.

Публиката също ще може да даде награда за най-добра комедия. Това ще стане по традиционния начин – с гласуване на зрителите след всеки филм. Общо 12 са заглавията в програмата, като най-много са от Италия – „Най-добрите дни“, „Никога не е късно за любов“, „Принцът на Рим“, „Най-лошите дни“ и „Забравих“. От Белгия ще гледаме забавния „H4Z4RD”, а от Унгария – „Започнахме заедно“ за събралите се след дълги години приятели от училище. Испанско-аржентинско заглавие ни потапя в тангото с много смях в „Нека танцът да започне“.

Част от фестивала са и три силни френски заглавия – „Истински живот“ с Дани Буун и Шарлот Генсбур, забавата с група монахини „Мили Боже!“ и романтичната „Процес на мир и любов“.

LUCKY Дом на киното

Нощ в музея

Програма:

Пристигане и регистрация: 18:00 – 18:30 ч.

Обиколка и ориентация: 18:30 – 19:00 ч.

Вечеря: 19:00 – 19:30 ч.

Образователни игри и забавления: 19:30 – 21:00 ч.

Нощна обиколка в зала тропик: 21:00 – 21:30 ч.

Подготовка за сън: 21:30 – 22:00 ч.

Филм: 22:00 – 23:30 ч.

Време за сън: 23:30 – 07:00 ч.

Сутрешна гимнастика: 07:00 – 07:30 ч.

Ревю на нощта и сбогом: 08:00 – 08:30 ч.

Регионален Природонаучен музей

Naked Bar Swap with Kiril Titiryakov

Този петък, ще може да се насладите на страхотните напитки на Кирил Титиряков, който ще ни бъде гост барман.

А, ето и малко история кой е той:

Кирил от три години е част от екипа на 5L Speakeasy Bar. Започва кариерата си като готвач, но личната му страст го отвежда в Бар Академия България и от там към професионална кариера като барман.

Кирил е сред финалистите на Bar Masters 2023 и получава възможността да участва в Naked Bar Swap след като печели вътрешното състезание на 5L.

Бар Пощата

21:00 часа

Birthday BASH – Ergiuz а.к.а. Itzzo at Bally Club

Този петък, 29 септември, ще празнуваме #BirthdayBASH на Ergiuz а.к.а. Itzzo at #BallyClub!

Партито няма да е за изпускане, побързайте и резервирате своето място! Зад нашия пулт за този специален повод ще застанат още четирима души – #Manu, #Toppy, d-phrag & #DjBate!

Партито ще бъде повече от интересно!

Bally Club

20:00 часа

30 септември

Педя човек – лакът брада

Приключенията на малкото момче, което се появи на света с брада по-дълга от него самия.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Концерт на група „Тангра“

Вход свободен

STAGE PARK, Младежки Хълм

19:30 часа

X Международен фото салон Пловдив 2023: Изложба „Избрано“

„В тази изложба сме подбрали селекция от всички златни медали, част от партньорските награди и други наградени непоказвани творби в първата изложба. Всяка година в изложбата на Античния театър даваме акцент и на български автори от Пловдив, Асеновград, Пазарджик и Хасково, както и малко чуждестранни автори от финалната селекция. Тази година представяме с цялостното им участие и двама автори от Пловдив, спечелили престижните плакети „Най-добър български автор“ и „Най-добър пловдивски автор“, съответно за Юлий Василев, EFIAP/s и Минко Михайлов, EFIAP/s. На всеки участвал български автор в 10-ти МФС Пловдив 2023, който присъства на откриването на изложбата, ще бъде връчен каталог-албум от X Международен фото салон Пловдив 2023“, разказаха организаторите Антон и Любка Савови от „Рефлекси“ ООД.

Фото салон Пловдив се провежда за десета поредна година под патронажите на FIAP, HPS, НСФА. Осъществява се с финансовата подкрепа на община Пловдив и е неизменна част от Културния календар на града. Петчленно жури, съставено от двама чужденци и трима българи, разгледа и оцени постъпилите 5851 фотографии от 42 държави във всички 6 раздела. За финалната селекция, журито избра 1272 фотографии на 330 участника от 40 държави. С висок професионализъм и опит, в последния ден журито определи всички награди. Председател на журито бе Пиерлуиджи Ризато, MFIAP, EFIAP/d3, HonEFIAP, (Италия), а членове: Димитрис Параскевакис, ESFIAP, EFIAP/s, EHPS/s, GPU Cr2 (Гърция), Мирослав Момински, EFIAP/g, Ивайло Сакелариев, EFIAP и Христо Димитров, AFIAP, резервен член Теодора Димитрова, EFIAP.

Най-добрите фотографии спечелиха 196 индивидуални награди, 11 награди (по статистика) за автори и 3 за фото клубове. Този богат награден фонд, отличи най-високо творбите на общо 133 автора от 29 държави.

Най-добър автор в салона, който получава – официалната светло синя значка на FIAP е българин – Явор Мичев, EFIAP. Най-високото отличие, Купата на X МФС Пловдив 2023 е за фотография на Мохамед Римон, EFIAP, FBPS, EUSPA HON.FICS HON.PESGSPC от Англия. Плакет за подгласника на голямата награда „Купата на салона“ е за фотография на Любомир Аргиров, EFIAP. Почетната диплома на Община Пловдив е за фотография на Иво Кузов. Диплома на Фондация Пловдив 2019 е за фотография на Сандра Заголин, Италия. Дипломи от Фондация ВиАрт са за фотографии на Павел Ребанд, Естония и Рустам Рахимов, Русия. Плакетът „Награда за най-добро участие в салона“ от Фотографското общество на Гърция (HPS) спечели Абишек Бисак, AFIAP, EFIAP, HON.CPE, A.NPS,IIG/P, HON.PESGSPC, IIG/S2,A.CPE от Индия. Плакетът за най-добре представил се чуждестранен автор (от организатора) спечели Йозеф Хиншерлиетнер, EFIAP, MVÖAV от Австрия.

Общо 42 родни фото творци спечелиха 57 награди, като 10 от тези награди са медали – 7 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Всяка година участието на автори от Пловдивски окръг е значително, като през 2023 година участваха 42 автора от всичко участвали 118 български автори. От всички наградени български автори, 14 участници (индивидуални и от група „Фотографска задруга“ Пловдив) са от Пловдив – с общо 17 награди.

30.09 – 20.10.2023

Фестивал Тракийски Mистерии

За трета поредна година Фестивал „Тракийски Мистерии“ ще се проведе на емблематични за древната история по нашите земи места, където руините ще оживеят с двата спектакъла – „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“ и живата комуникация и съпреживяване с аудиторията на различните фестивални формати – шествия, изложби, творчески ателиета, лекции, интерактивни срещи с древността и модерния прочит на Тракийското наследство.

Програмата на фестивала включва:

– Интерактивни спектакли „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“ – 30.09.2023, 21:00 ч. в Античния театър Пловдив

– Изложба „Тракийски Мистерии“ – за поредна година дигиталният артист Диляна Ангелова ще представи своята обновена колекция от внушителни платна, провокиращи с дълбоката си орфическа символика. 30.09.2023, 14:30 ч. в Античния театър Пловдив

– Лекции на тема „Древната тракийска култура, език и цивилизация и приложението на културното наследство на траките в нашето съвремие“. Лектори ще са представители на Института по Т-наука, Фондация Родов Завет и Сдружение Академия Орфика. 30.09.2023, 16:00 ч. в Античен Римски Стадион, Пловдив

– След лекцията ще започне Фестивалното Шествие, начало 17:30 ч. към Античния театър.

– Тракийски ателиета, 30.09.2023, 18:00 ч. в Античния театър Пловдив – уникалните по рода си ателиета и уъркшопи за тракийския бит и култура запознават участниците с разбирането на траките за техния бит, потапяйки ги в уникална антична атмосфера на мистиката и силите, закодирани в приготвянето на обредната храна, облекло и ритуалните предмети, съпътстващи процесиите във всеки етап от свещения празничен цикъл:

▪ Мистерията на българския обреден хляб – участниците в тази работилница ще се докоснат до тайнството и дълбоките „послания“, закодирани от предците ни траките в приготвянето на хляба. Традиция, която живее и днес и е просъществувала през вековете във фолклора и домашната среда на българските благословени родове.

▪ Мистерията на Тракийската одежда – участниците в тази работилница ще се запознаят със сакралната символика и предназначение на дрехата, като послание, което невидимите сили, обуславящи живота ни, „прочитат“. Те ще се запознаят със Словото, което древните траки са влагали в своята одежда и ще имат възможността „да се пременят в дрехите“ на древните траки, чрез подготвени реплики на облекла, като тези от изображения върху автентични артефакти.

▪ Мистерията на оброчните глинени плочки – участниците в тази работилница ще се докоснат и ще научат повече за тракийските оброчни плочки със свещени текстове, призоваващи благослов и защита, открити в древни археологически находки по нашите земи от тази епоха. Те ще се запознаят с разчитането на сакралните послания, за отношението на траките към писаното слово и ще могат да изпишат лична оброчна плочка с орфически призователни формули на свещената тракийска писменост.

Археология за всеки: Невероятната история на Вълчитрънското съкровище

През септември, в „Археология за всеки“ обръщаме поглед към впечатляващото Вълчитрънско златно съкровище. Екскурзоводът Калоян Даяров ще разкрие пред Вас „Невероятната история на Вълчитрънското съкровище“.

От нивата с лозе край с. Вълчитрън, Плевенско, до Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), сравнен с разказите за откриване на различни колективни находки, този на Вълчитрънското съкровище е безспорно един от най-интересните и най-необичайните.

Вълчитрънското златно съкровище е част от колекцията на НАИМ-БАН, но в момента е в залите на нашия музей като част от временната изложба „Власт и сила. Късната бронзова епоха по нашите земи“ (20 юни – 18 ноември 2023).

Както обикновено, беседата ще е безплатна, след заплащане на входна такса, но имайте предвид, че местата са ограничени!

Побързайте и се запишете още сега – на телефон 032/624 339, в социалните мрежи на музея или на място.

Регионален археологически музей

10:30 часа

Вкусете света с Multi Culti – Дестинация 2 – Спайси Мексико

Тази есенна събота в Капана ще бъде екстра гореща и това няма нищо общо с прогнозата за времето.

Следващата ни гастрономична дестинация е Мексико! Заповядайте да се разгорещим заедно на нашето Extra Hot Mexican party под звуците на традиционни ритми!

Както винаги сме ви приготвили тематични ястия и напитки, а приятелите ни от Chilli Hills ще вдигнат не само температурата със специална селекция люти сосове, но и настроението със своето колело на късмета (или не съвсем)!

Най-смелите от вас, които решат да се включат в предизвикателството, ще трябва да завъртят колелото и да опитат соса, който съдбата им отреди.

А за любителите на спокойствието и душевния мир, имаме и по-безопасна изненада (или не съвсем).

Multi Culti

18:00 часа

Greek Party Night Valere Style

Пригответе се за елегантно и чаровно изживяване в последната нощ на септември!

Какво да очаквате:

Тематично меню с класически гръцки ястия с наш собствен почерк, включващи вкусни дипове, салати, меса и морски дарове.

Коктейли и диджестиви, с които ще уважим подобаващо гръцки традиционни напитки.

Дегустация на вино, благодарение на нашите партньори от Seewines.

Музика и танци на живо: Професионалният певец Кириакос Христодулу ще се погрижи за максимум настроение с весели гръцки мелодии и чувствени балади!

Елегантна атмосфера: Как иначе? Ще ви посрещнем в стилна гръцка версия на любимия ви ресторант Валере.

Дрескод: Въпреки че няма строг дрескод, ви препоръчваме да носите бяло. Обещаваме, че ще пасне идеално на атмосферата на гръцкото бяло парти! Искаме да се чувствате удобно и стилно през цялата нощ.

Резервации: Събитието няма такса за куверт, но препоръчваме да запазите своята маса предварително на телефон +359 889 123 423.

Valere Restaurant

19:00 часа

ANATOLKIN at Bally Club

Анатолкин е с над 10 години зад пулта, той е от артистите които не се нуждаят от много представяне!

Очакваме ви на 30 септември да се разбием заедно с разнообразните му сетове и широка усмивка

Bally Club

20:00 часа

01 октомври

Палечка

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Концерт на певческо дружество „Ангел Букорещлиев“

С тази програма хорът продължава поредицата „Песента на тепетата“ – изяви с разнообразен репертоар на символни градски пространства. Концертът е със специално участие на приятели на хора – цигуларя Стилиян Дерменджиев и акордеониста Никола Косов.

Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ е в началото на многообещаващ творчески сезон. Тази година съставът на хора значително се разрасна. За да достигне нивото от зенитните си времена, диригентът Илиян Тиганев търси още талантливи хора с певческа страст и умения. Журито на хора е в постоянна готовност за прослушване на нови певци. Ако има колебаещи се, посещението на концерта ще бъде добър стимул за приобщаване към състава с дълга история и високи достижения.

Стълбите на Каменица

11:00 часа

Концерт „Видима Безкрайност“

Впечатляващ по своя мащаб, съдържание и участници концерт – спектакъл ще зарадва и вдъхнови ценителите на фолклорната музика у нас в началото на октомври. Името на концерта е „Видима Безкрайност“. Продуцент и идеолог на проекта е промоутърската компания Ай Ви Ар Проджект ЕООД. Нов живот на музикалната ни сцена в Пловдив ще вдъхне предстоящия концерт-спектакъл, с участието на победителката в гласът на България, фолклорната певица Петя Панева .

В желанието си да въвлекат ценителите на автентичния фолклор в мистерията на музиката, ще участват и изумителните виртуозни музиканти от оркестър „Гергьовден“ в състав:

Васил Денев – гъдулка,

Митко Денев – клавир

Ненко Цацев -кавал

Добромир Велев-гъдулка

Радостин Русев – гайда

Музика,танци и светлина вещае вечерта на първия ден от октомври. За доброто настроение на сетивата, ще се погрижат и танцова формация „Тракийски дар“.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

